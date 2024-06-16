  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сестры Киченок сыграют в парном разряде на турнире WTA500 в Берлине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестры Киченок сыграют в парном разряде на турнире WTA500 в Берлине

Теннис
Обновлено

Удачи нашим теннисисткам

Сестры Киченок сыграют в парном разряде на турнире WTA500 в Берлине

Фото: twitter Billie Jean King Cup

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок выступят в парном разряде на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).

В стартовом поединке соревнований спортсменки сыграют против дуэта Ульрике Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).

Напомним, что в одиночном разряде на турнире выступит Марта Костюк (WTA №17), а Юлия Стародубцева (WTA №134) сегодня сыграет в финале квалификации.

Сестры Киченок готовятся к Олимпийским играм-2024 в Париже, где они также выступят в парном разряде.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA500 в Берлине, Ястремская проиграла на старте
yellow-arrow
Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине
yellow-arrow
Ястремская и Стародубцева сыграют в квалификации турнира WTA500 в Берлине
Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости