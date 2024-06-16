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Сестры Киченок сыграют в парном разряде на турнире WTA500 в Берлине
Удачи нашим теннисисткам
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок выступят в парном разряде на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).
В стартовом поединке соревнований спортсменки сыграют против дуэта Ульрике Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).
Напомним, что в одиночном разряде на турнире
Сестры Киченок готовятся к Олимпийским играм-2024 в Париже, где они также выступят в парном разряде.
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