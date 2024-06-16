Сестры Киченок сыграют в парном разряде на турнире WTA500 в Берлине

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок выступят в парном разряде на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).

В стартовом поединке соревнований спортсменки сыграют против дуэта Ульрике Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония).

Напомним, что в одиночном разряде на турнире выступит Марта Костюк (WTA №17), а Юлия Стародубцева (WTA №134) сегодня сыграет в финале квалификации.

Сестры Киченок готовятся к Олимпийским играм-2024 в Париже, где они также выступят в парном разряде.