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Стародубцева проиграла в финале квалификации Берлина

Теннис

К сожалению, без основной сетки

Стародубцева проиграла в финале квалификации Берлина

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №134) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA500 в Берлине.

В своем втором поединке в карьере на травяном покрытии наша спортсменка уступила представительницу Чехии Катарине Синяковой (WTA №31). Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу соперницы украинки.

Таким образом, после поражения Ястремской в ​​первом круге квалификации и проигрыша Стародубцевой во втором круге, в основной сетке соревнований наше государство представит только Марта Костюк (WTA №17), а в паре выступят сестры Киченок.

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Юлия Стародубцева
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