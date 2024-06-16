Стародубцева проиграла в финале квалификации Берлина

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №134) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA500 в Берлине.

В своем втором поединке в карьере на травяном покрытии наша спортсменка уступила представительницу Чехии Катарине Синяковой (WTA №31). Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу соперницы украинки.