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Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья

Теннис
Обновлено

Спортсменка отдыхает и восстанавливается

Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок с морского побережья. В эти дни украинка проходит процесс восстановления после Открытого чемпионата Франции и готовится к следующим соревнованиям. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид вместе с командой покорила Говерлу.

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Леся Цуренко
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