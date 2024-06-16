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Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья
Спортсменка отдыхает и восстанавливается
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок с морского побережья. В эти дни украинка проходит процесс восстановления после Открытого чемпионата Франции и готовится к следующим соревнованиям. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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