Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок с морского побережья. В эти дни украинка проходит процесс восстановления после Открытого чемпионата Франции и готовится к следующим соревнованиям. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид вместе с командой покорила Говерлу.