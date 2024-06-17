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Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд, Элина Свитолина осталась в топ-25
Обновленный рейтинг WTA
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг. Украинская теннисистка Марта Костюк остается первой ракеткой Украины, поднявшись на 16-е место (+1).
Элина Свитолина и Даяна Ястремская остались на своих местах в мировой классификации и занимают 21-ю и 27-ю строчку соответственно.
Потеряла одну позицию Ангелина Калинина (47). Леся Цуренко сохранила 59-е место в рейтинге.
В парном разряде Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, а Надежда Киченок поднялась на 11 строчок вверх и занимает 35-е место (+11). Марта Костюк опустилась на 57-ю позиции в мировой классификации (-1).
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