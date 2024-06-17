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Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP
Испанец впервые смог войти в пятерку лучших в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 мирового рейтинга АТР.
Испанец впервые вошёл в пятёрку лучших теннисистов мира 25 июля 2022 года после выхода в финал на турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Тогда он уступил Лоренцо Музетти (Италия) в трёхсетовом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.
36 недель из 100 Алькарас провёл на первой строчке рейтинга. В 19 лет он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.
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