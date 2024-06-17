  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP

Теннис

Испанец впервые смог войти в пятерку лучших в 2022 году

Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 мирового рейтинга АТР.

Испанец впервые вошёл в пятёрку лучших теннисистов мира 25 июля 2022 года после выхода в финал на турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Тогда он уступил Лоренцо Музетти (Италия) в трёхсетовом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

36 недель из 100 Алькарас провёл на первой строчке рейтинга. В 19 лет он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

По теме
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд, Элина Свитолина осталась в топ-25
yellow-arrow
Стародубцева проиграла в финале квалификации Берлина
yellow-arrow
Цуренко показала фанатам воскресное фото с морского побережья
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости