Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю подряд в топ-5 мирового рейтинга АТР.

Испанец впервые вошёл в пятёрку лучших теннисистов мира 25 июля 2022 года после выхода в финал на турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Тогда он уступил Лоренцо Музетти (Италия) в трёхсетовом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

36 недель из 100 Алькарас провёл на первой строчке рейтинга. В 19 лет он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.