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Марта Костюк потерпела поражение на старте турнира WTA 500 в Берлине
Украинка не смогла взять решающий сет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на турнире WTA 500 в Германии. В матче первого круга она не смогла обыграть теннисистку без флага Дарью Касаткину.
Берлин, Германия. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Дарья Касаткина (-) 6:4, 6:7(3), 3:6
Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время Костюк сделала 1 эйс, 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейкпоинтов.
Для теннисисток эта встреча была шестой. Всего на счету украинки две победы.
За свое выступление в Берлине украинская теннисистка заработала 1 рейтинговое очко.
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