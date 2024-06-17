Марта Костюк потерпела поражение на старте турнира WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на турнире WTA 500 в Германии. В матче первого круга она не смогла обыграть теннисистку без флага Дарью Касаткину.

Берлин, Германия. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Дарья Касаткина (-) 6:4, 6:7(3), 3:6

Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время Костюк сделала 1 эйс, 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейкпоинтов.

Для теннисисток эта встреча была шестой. Всего на счету украинки две победы.

За свое выступление в Берлине украинская теннисистка заработала 1 рейтинговое очко.