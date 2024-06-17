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Хольгер Руне покидает турнир ATP-500 в Лондоне на старте соревнований

Теннис

Датчанин не смог взять верх над соперником

Хольгер Руне покидает турнир ATP-500 в Лондоне на старте соревнований

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира 21-летний Хольгер Руне из Дании не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Лондоне (Англия). 17 июня, в матче первого круга он уступил 43-й ракетке мира Джордану Томпсону из Австралии.

Лондон. Первый круг

Хольгер Руне — Джордан Томпсон 6:4, 6:7, 3:6

Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты. Руне реализовал один брейк-пойнт из одного, допустил две двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Томпсон сделал одну двойную ошибку, восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.

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