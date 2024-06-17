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Сборная Украины по теннису назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже
Состав выглядит предсказуемо
Национальный олимпийский комитет Украины объявил состав на Игры в Париже.
Состав выглядит следующим образом:
Женский одиночный разряд:
16-я ракетка мира Марта Костюк,
21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,
27-я ракетка мира Даяна Ястремская,
47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.
Женский парный разряд:
Марта Костюк — Даяна Ястремская,
Людмила Киченок — Надежда Киченок.
Элина Свитолина в третий раз выступит на Олимпиаде, а Даяна Ястремская сыграет на вторых Играх подряд. Для Марты Костюк и Ангелины Калининой это будет дебютное выступление на Олимпийских играх.
Стоит отметить, что от каждой страны могут выступить две пары и таким образом ФТУ и НОК номинировали в этом разряде тандемы: Людмила Киченок/Надежда Киченок и Даяна Ястремская/Марта Костюк.
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