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Сборная Украины по теннису назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

Теннис
Обновлено

Состав выглядит предсказуемо

Сборная Украины по теннису назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальный олимпийский комитет Украины объявил состав на Игры в Париже.

Состав выглядит следующим образом:

Женский одиночный разряд:

16-я ракетка мира Марта Костюк,

21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,

27-я ракетка мира Даяна Ястремская,

47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.

Женский парный разряд:

Марта Костюк — Даяна Ястремская,

Людмила Киченок — Надежда Киченок.

Элина Свитолина в третий раз выступит на Олимпиаде, а Даяна Ястремская сыграет на вторых Играх подряд. Для Марты Костюк и Ангелины Калининой это будет дебютное выступление на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что от каждой страны могут выступить две пары и таким образом ФТУ и НОК номинировали в этом разряде тандемы: Людмила Киченок/Надежда Киченок и Даяна Ястремская/Марта Костюк.

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