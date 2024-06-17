Сборная Украины по теннису назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины объявил состав на Игры в Париже.

Состав выглядит следующим образом:

Женский одиночный разряд:

16-я ракетка мира Марта Костюк,

21-я в рейтинге WTA Элина Свитолина,

27-я ракетка мира Даяна Ястремская,

47-я в рейтинге WTA Ангелина Калинина.

Женский парный разряд:

Марта Костюк — Даяна Ястремская,

Людмила Киченок — Надежда Киченок.

Элина Свитолина в третий раз выступит на Олимпиаде, а Даяна Ястремская сыграет на вторых Играх подряд. Для Марты Костюк и Ангелины Калининой это будет дебютное выступление на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что от каждой страны могут выступить две пары и таким образом ФТУ и НОК номинировали в этом разряде тандемы: Людмила Киченок/Надежда Киченок и Даяна Ястремская/Марта Костюк.