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Онс Жабер пропустит Олимпийские игры—2024 в Париже
Теннисистка восстанавливается от травмы
10-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер заявила, что не выступит на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция).
"Дорогие поклонники! После консультаций с моей медицинской командой по поводу участия в Олимпийских играх в Париже мы решили, что смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут риску моё колено и поставят под угрозу оставшуюся часть сезона. К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Мне всегда нравилось представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушиваться к своему организму и следовать рекомендациям врачей. Желаю своим товарищам по команде всего наилучшего на Играх. Я буду их самым большим поклонником", — написала Жабер в своих социальных сетях.
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