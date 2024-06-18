Янник Синнер выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист Янник Синнер провёл и выиграл первый матч в качестве первой ракетки мира. Это произошло на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Синнер обыграл 27-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Стоит отметить, что итальянец проиграл тай-брейк первого сета, ведя в нём со счётом 5:1.

Галле. Первый круг

Янник Синнер — Таллон Грикспор 6:7 (8:10), 6:3, 6:2

Встреча Синнера с Грикспором продлилась 2 час и 19 минут. В её рамках Янник 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Таллона 11 эйсов, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником 22-летнего Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.