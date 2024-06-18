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Карлос Алькарас с победы начал защиту титула на турнире в Лондоне

Теннис

Испанец одержал победу в двухсетовом матче

Карлос Алькарас с победы начал защиту титула на турнире в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно начал защиту титула на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Алькарас обыграл 26-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло.

Отметим, что во втором сете Карлос проигрывал со счётом 1:4 и 2:5, но смог сделать камбэк и оставить партию за собой.

Лондон. Первый круг

Карлос Алькарас — Франсиско Серундоло 6:1, 7:5

Встреча Алькараса с Серундоло продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина).

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Карлос Алькарас
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