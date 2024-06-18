Ангелина Калинина на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

Ангелина Калинина пробилась в следующий раунд турнира WTA в Великобритании. Украинская теннисистка в своем первом матче на траве в этом сезоне обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Бирмингем, Великобритания. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 6:3 (отказ)

В концовке первого сета Бултер вызывала на корт врача и жаловалась на боль в горле (кашель). После окончания партии британская теннисистка приняла решение отказаться от продолжения матча.

Во втором круге Калинина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.