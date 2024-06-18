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Ангелина Калинина на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

Теннис

Украинка продолжает борьбу за титул

Ангелина Калинина на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ангелина Калинина пробилась в следующий раунд турнира WTA в Великобритании. Украинская теннисистка в своем первом матче на траве в этом сезоне обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Бирмингем, Великобритания. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 6:3 (отказ)

В концовке первого сета Бултер вызывала на корт врача и жаловалась на боль в горле (кашель). После окончания партии британская теннисистка приняла решение отказаться от продолжения матча.

Во втором круге Калинина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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Ангелина Калинина
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