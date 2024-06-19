Организаторы Уимблдона назвали имена обладателей wild-card

Организаторы Уимблдона-2024 опубликовали первичные списки с именами игроков, которые получили уайлд-кард.

В женской части турнира оказались экс первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и немецкая теннисистка Анжелика Кербер, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" японка Наоми Осака и чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану.

В мужской части соревнований семь из восьми карточек получили британские теннисисты.

Ранее португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях сообщил, что уайлд-кард получит австрийский теннисист Доминик Тим.