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Организаторы Уимблдона назвали имена обладателей wild-card
Соревнования стартуют 1 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы Уимблдона-2024 опубликовали первичные списки с именами игроков, которые получили уайлд-кард.
В женской части турнира оказались экс первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и немецкая теннисистка Анжелика Кербер, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" японка Наоми Осака и чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану.
В мужской части соревнований семь из восьми карточек получили британские теннисисты.
Ранее португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях сообщил, что уайлд-кард получит австрийский теннисист Доминик Тим.
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