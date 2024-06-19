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Организаторы Уимблдона назвали имена обладателей wild-card

Теннис

Соревнования стартуют 1 июля

Организаторы Уимблдона назвали имена обладателей wild-card

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы Уимблдона-2024 опубликовали первичные списки с именами игроков, которые получили уайлд-кард.

В женской части турнира оказались экс первые ракетки мира датчанка Каролина Возняцки и немецкая теннисистка Анжелика Кербер, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" японка Наоми Осака и чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану.

В мужской части соревнований семь из восьми карточек получили британские теннисисты.

Ранее португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях сообщил, что уайлд-кард получит австрийский теннисист Доминик Тим.

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