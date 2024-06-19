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Карлос Алькарас: Очень рад вернуться на турнир в Лондоне

Теннис

Испанец с победы стартовал на турнире

Карлос Алькарас: Очень рад вернуться на турнир в Лондоне

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал начало травяного сезона в туре ATP с победы.

"Первый матч в году на траве и первая победа! Очень рад вернуться на турнир в Лондоне!" — написал спортсмен в социальных сетях.

Накануне, 18 июня, в матче первого круга соревнований категории ATP-500 в Лондоне испанец обыграл 26-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 7:5.

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