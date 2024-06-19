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Сестры Киченок с победы стартовали на турнире WTA 500 в Германии

Теннис

Украинские теннисистки взяли верх в двусетовом матче

Сестры Киченок с победы стартовали на турнире WTA 500 в Германии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал турнира WTA 500 в Германии. В стартовом раунде они обыграли Ингрид Нил и Ульрикке Эйкери.

Берлин, Германия. Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/Эстония) 7:6(3), 6:4

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время украинский тандем сделал 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что для Людмилы и Надежды этот турнир стал вторым совместным в 2024 году. В четвертьфинале сёстры Киченок сыграют против дуэта Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

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Надежда Киченок Людмила Киченок
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