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Сестры Киченок с победы стартовали на турнире WTA 500 в Германии
Украинские теннисистки взяли верх в двусетовом матче
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал турнира WTA 500 в Германии. В стартовом раунде они обыграли Ингрид Нил и Ульрикке Эйкери.
Берлин, Германия. Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/Эстония) 7:6(3), 6:4
Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время украинский тандем сделал 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что для Людмилы и Надежды этот турнир стал вторым совместным в 2024 году. В четвертьфинале сёстры Киченок сыграют против дуэта Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
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