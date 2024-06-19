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Рафаэль Надаль показал видео с подготовки к Олимпиаде

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Рафаэль Надаль показал видео с подготовки к Олимпиаде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафаэль Надаль в социальных сетях опубликовал видео с тренировки на грунтовом покрытии к Олимпиаде-2024.

Ранее Надаль заявил, что будет участвовать на турнире в Бостаде (Швеция), чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Париже.

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Он получил уайлд-кард на данный турнир категории ATP-250, который пройдёт с 15 по 21 июля.

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