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Энди Маррей снялся по ходу матча второго круга на турнире в Лондоне
Британец рискует пропустить Олимпийские игры в Париже
Экс первая ракетка мира Энди Маррей из-за травмы снялся с турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) по ходу матча второго круга против австралийца Джордана Томпсона (43-й номер рейтинга АТР).
Теннисисты сыграли 20 минут после чего британский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в пользу соперника.
Лондон. Второй круг
Джордан Томпсон — Энди Маррей 4:1 (отказ)
Маррей брал медицинский тайм-аут, во время которого врач разминал ему поясницу. В последнем гейме Маррей не мог двигаться по корту без боли.
Ранее стало известно, что Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция) в одиночном и парном разрядах.
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