Энди Маррей снялся по ходу матча второго круга на турнире в Лондоне

Экс первая ракетка мира Энди Маррей из-за травмы снялся с турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) по ходу матча второго круга против австралийца Джордана Томпсона (43-й номер рейтинга АТР).

Теннисисты сыграли 20 минут после чего британский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в пользу соперника.

Лондон. Второй круг

Джордан Томпсон — Энди Маррей 4:1 (отказ)

Маррей брал медицинский тайм-аут, во время которого врач разминал ему поясницу. В последнем гейме Маррей не мог двигаться по корту без боли.

Ранее стало известно, что Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция) в одиночном и парном разрядах.