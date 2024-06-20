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Энди Маррей рассказал, почему снялся с турнира АТР-500 в Лондоне

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Британец получил травму

Энди Маррей рассказал, почему снялся с турнира АТР-500 в Лондоне

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс первая ракетка мира Энди Маррей объяснил, почему снялся по ходу матча второго круга на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания).

"Первые два удара, которые я выполнил на разминке, были совершенно нескоординированными. У меня вообще не было координации, я не мог пошевелиться. Правая нога просто не работала должным образом, это было необычное чувство.

Оглядываясь назад, лучше бы я не выходил на матч, потому что это было довольно неловко для всех. Завтра я сделаю снимки, и мы посмотрим, можно ли что-нибудь сделать", – приводит слова Маррея Tennis365.

Напомним, в среду, 19 июня, Маррей играл против австралийца Джордана Томпсона (43-й номер рейтинга АТР). Теннисисты сыграли 20 минут, британский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в пользу соперника.

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