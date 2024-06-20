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Эшли Барти сыграет на Уимблдоне в турнире легенд

Теннис

Австралийка выступит в парном разряде

Эшли Барти сыграет на Уимблдоне в турнире легенд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка трёх турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти примет участие в парном разряде турнира легенд на Уимблдоне. Об этом сообщают соцсети турнира в Великобритании.

Турнир легенд начнётся 9 июля. В соревнованиях примут участие восемь пар, которые поделятся на две группы. Победительницы группового этапа встретятся в финале.

Эшли Барти завершила карьеру в марте 2022 года. 28-летняя австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде, а в парном разряде у неё 200 побед и 64 проигрыша.

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