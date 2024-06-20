Новак Джокович приступил к тренировкам и может сыграть на Уимблдоне

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые после операции на ноге приступил к тренировкам и собирается восстановиться к Уимблдону-2024. Об этом написал журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро.

"Надёжные источники сообщили мне, что Новак сегодня совершил первый удар после операции на колене. Он изо всех сил старается сыграть на Уимблдоне. Посмотрим", — написал Шапиро в социальных сетях.

Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл