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Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал турнира в Галле
Польский теннисист продолжает борьбу за титул
Фото: GAMINGDEPUTY
Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований он обыграл австралийского теннисиста, 88-ю ракетку мира Джеймса Дакворта.
Галле. Второй круг
Хуберт Хуркач — Джеймс Дакворт 7:6 (7:3), 6:4
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных, выполнил 17 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем раунде соревнований Хуркач встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и американцем Маркосом Гироном.
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