  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал турнира в Галле
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал турнира в Галле

Теннис

Польский теннисист продолжает борьбу за титул

Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал турнира в Галле

Фото: GAMINGDEPUTY

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований он обыграл австралийского теннисиста, 88-ю ракетку мира Джеймса Дакворта.

Галле. Второй круг

Хуберт Хуркач — Джеймс Дакворт 7:6 (7:3), 6:4

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных, выполнил 17 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде соревнований Хуркач встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и американцем Маркосом Гироном.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович приступил к тренировкам и может сыграть на Уимблдоне
yellow-arrow
Эшли Барти сыграет на Уимблдоне в турнире легенд
yellow-arrow
Энди Маррей рассказал, почему снялся с турнира АТР-500 в Лондоне
Хуберт Хуркач
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости