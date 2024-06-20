Карлос Алькарас во втором круге турнира в Лондоне потерпел поражение от Дрэйпера Джека

20 июня на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в матче второго круга чемпион турнира, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу.

Лондон. Второй круг

Карлос Алькарас — Дрэйпер Джек 6:7, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Дрэйпера семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом.