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Карлос Алькарас во втором круге турнира в Лондоне потерпел поражение от Дрэйпера Джека

Теннис

Испанец не смог обыграть 31-ю ракетку мира

Карлос Алькарас во втором круге турнира в Лондоне потерпел поражение от Дрэйпера Джека

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20 июня на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в матче второго круга чемпион турнира, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу.

Лондон. Второй круг

Карлос Алькарас — Дрэйпер Джек 6:7, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Дрэйпера семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом.

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