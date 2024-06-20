Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Людмила и Надежда Киченок покидают турнир в Берлине
Теннисистки прекращают борьбу за титул
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Людмила и Надежда Киченок выбыли из борьбы на турнире WTA 500 в Германии. В четвертьфинальном матче украинский тандем не смог обыграть Ван Синьюй и Чжэн Сайсай из Китая.
Берлин, Германия. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 6:7(6), 6:7(6)
Людмила и Надежда провели на корте два часа игрового времени. По ходу встречи украинки выполнили три эйса, допустив четыре двойные ошибки, сделали два брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.
Для сестер Киченок этот турнир стал вторым совместным второй совместный турнир в этом году. В апреле они дошли до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Популярное сейчас
- Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Организаторы Уимблдона назвали имена обладателей wild-card
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО