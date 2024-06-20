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Людмила и Надежда Киченок покидают турнир в Берлине

Теннис

Теннисистки прекращают борьбу за титул

Людмила и Надежда Киченок покидают турнир в Берлине

Фото: twitter Billie Jean King Cup

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Людмила и Надежда Киченок выбыли из борьбы на турнире WTA 500 в Германии. В четвертьфинальном матче украинский тандем не смог обыграть Ван Синьюй и Чжэн Сайсай из Китая.

Берлин, Германия. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 6:7(6), 6:7(6)

Людмила и Надежда провели на корте два часа игрового времени. По ходу встречи украинки выполнили три эйса, допустив четыре двойные ошибки, сделали два брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.

Для сестер Киченок этот турнир стал вторым совместным второй совместный турнир в этом году. В апреле они дошли до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

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