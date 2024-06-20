Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Галле

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга он одолел 45-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана.

Галле. Второй круг

Янник Синнер — Фабиан Марожан 6:4, 6:7, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Марожана девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем круге Синнер встретится с Ян-Леннард Штруффом.