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Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Галле
Он обыграл 45-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В матче второго круга он одолел 45-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана.
Галле. Второй круг
Янник Синнер — Фабиан Марожан 6:4, 6:7, 6:3
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Марожана девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем круге Синнер встретится с Ян-Леннард Штруффом.
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