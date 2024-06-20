Галле. Стефанос Циципас не смог обыграть Ян-Леннард Штруффа в 1/8 финала

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. Второй круг

Ян-Леннард Штруфф — Стефанос Циципас 6:4, 6:4

Встреча продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Штруффа восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала турнира в Галле Штруфф сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.