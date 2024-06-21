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Новак Джокович будет посеян на Уимблдоне-2024 под вторым номером
Алькарас будет третьим
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович будет посеян на Уимблдоне-2024 под вторым номером, если сыграет на турнире.
Об этом стало известно после поражения Карлоса Алькараса от британца Джека Дрэйпера во втором круге турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Испанец был действующим чемпионом соревнований.
Из-за раннего вылета Алькарас потеряет 450 очков и со второй строчки мирового рейтинга АТР опустится на третью. Джокович станет второй ракеткой мира. Согласно рейтингу, который будет сформирован по итогам нынешней соревновательной недели, определятся все сеяные предстоящего Уимблдонского турнира.
Напомним, что Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.
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