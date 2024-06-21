Надаль поздравил Федерера с выходом документального фильма

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил швейцарца Роджера Федерера с выходом его документального фильма "Федерер: 12 последних дней".

Надаль выложил пост в социальных сетях, прикрепив две фотографии с Кубка Лэйвера – 2022. Напомним, на этом выставочном турнире Федерер сыграл последние матчи в карьере, в том числе в парном разряде с испанцем.

"Поздравляю, Роджер, мой друг! Это был уикенд, который я никогда не забуду! С нетерпением жду просмотра "12 последних дней"!" – написал Надаль в соцсетях.

Вчера, 20 июня, на стриминговой платформе Amazon Prime вышел документальный фильм про последние 12 дней Федерера в качестве профессионального теннисиста.