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Надаль поздравил Федерера с выходом документального фильма
Испанец опубликовал соответствующий пост в соцсети
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил швейцарца Роджера Федерера с выходом его документального фильма "Федерер: 12 последних дней".
Надаль выложил пост в социальных сетях, прикрепив две фотографии с Кубка Лэйвера – 2022. Напомним, на этом выставочном турнире Федерер сыграл последние матчи в карьере, в том числе в парном разряде с испанцем.
"Поздравляю, Роджер, мой друг! Это был уикенд, который я никогда не забуду! С нетерпением жду просмотра "12 последних дней"!" – написал Надаль в соцсетях.
Вчера, 20 июня, на стриминговой платформе Amazon Prime вышел документальный фильм про последние 12 дней Федерера в качестве профессионального теннисиста.
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