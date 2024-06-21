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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Галле
Итальянец добыл тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с трудом пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В четвертьфинальном раунде Синнер одолел 41-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа.
Галле. 1/4 финала
Янник Синнер — Ян-Леннард Штруффа 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)
Встреча Синнера со Штруффом продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 18 заработанных (11%). На счету Штруффа 18 эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником лидера мирового рейтинга станет победитель матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кристофер Юбэнкс (США).
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