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Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото

Теннис
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Элина была очень рада

Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок со стадиона в Дюссельдорфе (Германия), где поддержала национальную сборную Украины по футболу в матче Евро-2024 против команды Словакии. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид показала фото из подготовки к ОИ-2024.

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Элина Свитолина
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