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Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото
Элина была очень рада
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок со стадиона в Дюссельдорфе (Германия), где поддержала национальную сборную Украины по футболу в матче Евро-2024 против команды Словакии. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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