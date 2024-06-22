Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок со стадиона в Дюссельдорфе (Германия), где поддержала национальную сборную Украины по футболу в матче Евро-2024 против команды Словакии. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала фото из подготовки к ОИ-2024.