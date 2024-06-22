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Калинина сыграет в квалификации турнира WTA500 в Истборне
Болеем за украинку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) будет бороться за основную сетку турнира серии WTA500 в Истборне (Великобритания).
Наша спортсменка будет стартовать в квалификации соревнований матчем против местной Сары Беф Грей (WTA №358). Матч состоится сегодня, 22 июня, в 14:30 по киевскому времени. Ранее спортсменки сыграли между собой однажды (украинка победила).
Основная сетка турнира стартует в понедельник, 24 июня и продлится до 29 июня. Призовой фонд соревнований – 922,5 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Свитолина
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