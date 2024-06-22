  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Калинина сыграет в квалификации турнира WTA500 в Истборне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинина сыграет в квалификации турнира WTA500 в Истборне

Теннис
Обновлено

Болеем за украинку

Калинина сыграет в квалификации турнира WTA500 в Истборне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) будет бороться за основную сетку турнира серии WTA500 в Истборне (Великобритания).

Наша спортсменка будет стартовать в квалификации соревнований матчем против местной Сары Беф Грей (WTA №358). Матч состоится сегодня, 22 июня, в 14:30 по киевскому времени. Ранее спортсменки сыграли между собой однажды (украинка победила).

Основная сетка турнира стартует в понедельник, 24 июня и продлится до 29 июня. Призовой фонд соревнований – 922,5 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Свитолина посетила матч Украина-Словакия.

По теме
yellow-arrow
Свитолина поддержала сборную Украины на матче против Словакии. Фото
yellow-arrow
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Галле
yellow-arrow
Надаль поздравил Федерера с выходом документального фильма
Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости