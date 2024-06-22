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В основной сетке парного Wimbledon сыграют пять представителей Украины

Теннис
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В основной сетке парного Wimbledon сыграют пять представителей Украины

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 1 по 14 июля в Лондоне стартует розыгрыш турнира серии Grand Slam – Wimbledon. Представители Украины будут бороться за главный титул соревнований и в парном разряде. На данный момент известно о пяти украинках, которые гарантированно выступят на чемпионате Великобритании.

Людмила Киченок традиционно выступит в паре с латышкой Еленой Остапенко, Марта Костюк сыграет в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Дайана Ястремская и Ангелина Калинина также сформируют пару для выступления на турнире.

В смешанном разряде Надежда Киченок сыграет с представителем Венгрии Тимеа Бабошем.

Напомним, что ранее Франция опубликовала заявку на ОИ-2024.

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