В основной сетке парного Wimbledon сыграют пять представителей Украины

С 1 по 14 июля в Лондоне стартует розыгрыш турнира серии Grand Slam – Wimbledon. Представители Украины будут бороться за главный титул соревнований и в парном разряде. На данный момент известно о пяти украинках, которые гарантированно выступят на чемпионате Великобритании.

Людмила Киченок традиционно выступит в паре с латышкой Еленой Остапенко, Марта Костюк сыграет в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Дайана Ястремская и Ангелина Калинина также сформируют пару для выступления на турнире.

В смешанном разряде Надежда Киченок сыграет с представителем Венгрии Тимеа Бабошем.