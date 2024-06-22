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В основной сетке парного Wimbledon сыграют пять представителей Украины
Болеем за наших
Фото: Getty Images
С 1 по 14 июля в Лондоне стартует розыгрыш турнира серии Grand Slam – Wimbledon. Представители Украины будут бороться за главный титул соревнований и в парном разряде. На данный момент известно о пяти украинках, которые гарантированно выступят на чемпионате Великобритании.
Людмила Киченок традиционно выступит в паре с латышкой Еленой Остапенко, Марта Костюк сыграет в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Дайана Ястремская и Ангелина Калинина также сформируют пару для выступления на турнире.
В смешанном разряде Надежда Киченок сыграет с представителем Венгрии Тимеа Бабошем.
Напомним, что ранее Франция
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