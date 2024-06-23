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Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Истборне
Удачи Ангелине
WTA
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) после успешной квалификации (победа в финальном матче против Лорен Дэвис) готова стартовать в основной сетке турнира серии WTA500 в Истборне (Великобритания).
В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка сыграет против румынки Сораны Кирсти (WTA №29).
Отметим, что Ангелина третий сезон подряд будет играть в Истборне. Два года тому назад украинка дошла до четвертьфинала турнира.
Напомним, что в основной сетке парного Wimbledon
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