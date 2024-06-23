Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) после успешной квалификации (победа в финальном матче против Лорен Дэвис) готова стартовать в основной сетке турнира серии WTA500 в Истборне (Великобритания).

В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка сыграет против румынки Сораны Кирсти (WTA №29).

Отметим, что Ангелина третий сезон подряд будет играть в Истборне. Два года тому назад украинка дошла до четвертьфинала турнира.