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Ястремская победила Андрееву в первом круге турнира Bad Homburg
Браво Дайана
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №27) победила в матче 1/16 финала турнира Bad Homburg. В первом круге соревнований наша спортсменка одолела нейтральную Миру Андрееву (WTA №23).
Счет поединка 2-1 (4-6; 6-4; 6-3) в пользу Даяны, в активе которой 3 подачи на вылет, 6 подряд выгарных очков, 3 из 5 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 5 двойных ошибок .
В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против триумфатора встречи Кербер/Шнайдер.
Напомним, что ранее Калинина
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