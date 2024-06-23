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Ястремская победила Андрееву в первом круге турнира Bad Homburg

Теннис

Браво Дайана

Ястремская победила Андрееву в первом круге турнира Bad Homburg

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №27) победила в матче 1/16 финала турнира Bad Homburg. В первом круге соревнований наша спортсменка одолела нейтральную Миру Андрееву (WTA №23).

Счет поединка 2-1 (4-6; 6-4; 6-3) в пользу Даяны, в активе которой 3 подачи на вылет, 6 подряд выгарных очков, 3 из 5 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 5 двойных ошибок .

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против триумфатора встречи Кербер/Шнайдер.

Напомним, что ранее Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Истборне.

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Даяна Ястремская
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