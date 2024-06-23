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Ястремская – о победе над Андреевой: Я просто играла, пыталась найти свою игру

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Комментарий украинки

Ястремская – о победе над Андреевой: Я просто играла, пыталась найти свою игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №27) прокомментировала победу в поединке первого круга турнира Bad Homburg над нейтральной Миррой Андреевой (WTA №23).

"Что стало ключом к победе? Никакого ключа не было. Я просто хотела играть на траве как можно дольше. На последнем турнире я проиграла в первом круге в квалификации и поэтому я уже очень устала от тренировок, поэтому хотела оставаться в турнире как можно дольше. Так что я просто играла, пыталась найти свою игру. Это отличная подготовка перед Уимблдоном. Да, я играю здесь с большим удовольствием.

Чем переход из грунта на траву так сложен? На траве все происходит супер быстро, поэтому когда ты играешь... Я бы хотела, чтобы сначала был хард, а потом трава... Поэтому когда играешь на грунте, все медленнее. Поэтому ты должен адаптироваться и иметь отличную реакцию.

Я впервые здесь выступаю, но когда мне было 9-10 лет, два года жила в Германии и тренировалась здесь. У меня осталось много приятных воспоминаний. Я действительно была поражена, когда увидела столько зрителей, которые пришли на матч первого круга. Очень много людей. Но это маленький город, поэтому, я думаю, такой турнир это как особое событие" – сказала Дайана.

Напомним, что ранее Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Истборне.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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