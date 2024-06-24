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Серена и Винус Уильямс посетили открытии Vogue World — 2024 в Париже

Теннис

Теннисистки прошлись по подиуму в эффектных нарядах

Серена и Винус Уильямс посетили открытии Vogue World — 2024 в Париже

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сёстры Серена и Винус Уильямс появились на открытии шоу Vogue World в Париже (Франция).

Теннисистки были в эффектном наряде, Серена была одета в голубое платье спортивного стиля, Винус в чёрном платье того же стиля с длинным шлейфом.

Тематика нарядов была выбрана в связи с тем, что мероприятие было посвящено связи моды и спорта длиной более чем в сто лет. Прошло оно на Вандомской площади за месяц до старта Олимпийских игр в столице Франции. Вечер был спланирован в коллаборации с молодёжными спортивными академиями Франции. Разные виды спорта — велосипед, гимнастику, теннис и фехтование — объединили с разными десятилетиями французской моды, начиная с 1920-х.

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Серена Уильямс
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