Серена и Винус Уильямс посетили открытии Vogue World — 2024 в Париже

Сёстры Серена и Винус Уильямс появились на открытии шоу Vogue World в Париже (Франция).

Теннисистки были в эффектном наряде, Серена была одета в голубое платье спортивного стиля, Винус в чёрном платье того же стиля с длинным шлейфом.

Тематика нарядов была выбрана в связи с тем, что мероприятие было посвящено связи моды и спорта длиной более чем в сто лет. Прошло оно на Вандомской площади за месяц до старта Олимпийских игр в столице Франции. Вечер был спланирован в коллаборации с молодёжными спортивными академиями Франции. Разные виды спорта — велосипед, гимнастику, теннис и фехтование — объединили с разными десятилетиями французской моды, начиная с 1920-х.

Serena and Venus absolutely killed this catwalk at Vogue World Paris.



A segment of the show was dedicated to sports throughout the decades.



The 2000s was dedicated to tennis.



Iconic.



(via @voguemagazine) pic.twitter.com/qtQnqNsZxe