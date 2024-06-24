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Серена и Винус Уильямс посетили открытии Vogue World — 2024 в Париже
Теннисистки прошлись по подиуму в эффектных нарядах
Фото: Твіттер
Сёстры Серена и Винус Уильямс появились на открытии шоу Vogue World в Париже (Франция).
Теннисистки были в эффектном наряде, Серена была одета в голубое платье спортивного стиля, Винус в чёрном платье того же стиля с длинным шлейфом.
Тематика нарядов была выбрана в связи с тем, что мероприятие было посвящено связи моды и спорта длиной более чем в сто лет. Прошло оно на Вандомской площади за месяц до старта Олимпийских игр в столице Франции. Вечер был спланирован в коллаборации с молодёжными спортивными академиями Франции. Разные виды спорта — велосипед, гимнастику, теннис и фехтование — объединили с разными десятилетиями французской моды, начиная с 1920-х.
Serena and Venus absolutely killed this catwalk at Vogue World Paris.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 23, 2024
A segment of the show was dedicated to sports throughout the decades.
The 2000s was dedicated to tennis.
Iconic.
(via @voguemagazine) pic.twitter.com/qtQnqNsZxe
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