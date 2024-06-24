Виталий Сачко покидает Уимблдон на старте квалификации

Виталий Сачко покидает Мастерс в Великобритании. В первом круге квалификации он потерпел поражени от представителя Казахстана Михаила Кукушкина.

Лондон, Великобритания. Квалификация. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Михаил Кукушкин (Казахстан, 26) 3:6, 3:6

Для украинского теннисиста, этот матч стал вторым в квалификации Уимблдона и второй раз он потерпел поражение. В 2022 году Сачко также уступил на старте квалификации.

По ходу сегодняшней встречи Виталий реализовал один из двух заработанных брейк-поинтов и проиграл четыре гейма на своей подаче.