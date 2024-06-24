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Виталий Сачко покидает Уимблдон на старте квалификации

Теннис

Украинец выбывает из борьбы за титул

Виталий Сачко покидает Уимблдон на старте квалификации

Фото: tennis.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Сачко покидает Мастерс в Великобритании. В первом круге квалификации он потерпел поражени от представителя Казахстана Михаила Кукушкина.

Лондон, Великобритания. Квалификация. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Михаил Кукушкин (Казахстан, 26) 3:6, 3:6

Для украинского теннисиста, этот матч стал вторым в квалификации Уимблдона и второй раз он потерпел поражение. В 2022 году Сачко также уступил на старте квалификации.

По ходу сегодняшней встречи Виталий реализовал один из двух заработанных брейк-поинтов и проиграл четыре гейма на своей подаче.

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Виталий Сачко
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