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Виталий Сачко покидает Уимблдон на старте квалификации
Украинец выбывает из борьбы за титул
Фото: tennis.ua
Виталий Сачко покидает Мастерс в Великобритании. В первом круге квалификации он потерпел поражени от представителя Казахстана Михаила Кукушкина.
Лондон, Великобритания. Квалификация. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Михаил Кукушкин (Казахстан, 26) 3:6, 3:6
Для украинского теннисиста, этот матч стал вторым в квалификации Уимблдона и второй раз он потерпел поражение. В 2022 году Сачко также уступил на старте квалификации.
По ходу сегодняшней встречи Виталий реализовал один из двух заработанных брейк-поинтов и проиграл четыре гейма на своей подаче.
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