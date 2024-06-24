Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мать Маррея: Энди не исключён из Уимблдона
Мать британского теннисиста прокомментировала слухи
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей сделала репост сообщения The Telegraph о том, что теннисист пропустит Уимблдон и исключён из списков участников, заявив, что это ложная информация, а данные были слиты.
"Когда ваши личные медицинские данные попадают в СМИ от человека, которому, как вы думали, вы можете доверять. Настолько разочаровывающе. И, к вашему сведению, он не исключён", — написала Джуди Маррей в своих социальных сетях.
Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что британец не сможет выступить на турнире "Большого шлема" Уимблдон в связи с только что прошедшей операцией на ноге.
Популярное сейчас
- Полесье подписало опытного голкипера Днепра-1
- Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС
- Германия выиграла группу, Шотландия вылетела, Динамо вышло из отпуска. Главные новости за 23 июня
- Надаль поздравил Федерера с выходом документального фильма
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО