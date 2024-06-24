Мать Маррея: Энди не исключён из Уимблдона

Мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей сделала репост сообщения The Telegraph о том, что теннисист пропустит Уимблдон и исключён из списков участников, заявив, что это ложная информация, а данные были слиты.

"Когда ваши личные медицинские данные попадают в СМИ от человека, которому, как вы думали, вы можете доверять. Настолько разочаровывающе. И, к вашему сведению, он не исключён", — написала Джуди Маррей в своих социальных сетях.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что британец не сможет выступить на турнире "Большого шлема" Уимблдон в связи с только что прошедшей операцией на ноге.