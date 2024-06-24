Сербский теннисист Новак Джокович прибыл на Уимблдон-2024. Спортсмен провёл первую тренировку, но семикратный чемпион ещё не уверен, сможет ли он принять участие в соревнованиях после перенесённой операции на колене.

Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".

Сам же Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.