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Новак Джокович прибыл на Уимблдон
Серб уже провел первую тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович прибыл на Уимблдон-2024. Спортсмен провёл первую тренировку, но семикратный чемпион ещё не уверен, сможет ли он принять участие в соревнованиях после перенесённой операции на колене.
Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".
Сам же Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.
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