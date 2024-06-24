Тони Надаль: Алькарас лучше Синнера, он более разносторонний на корте

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль сравнил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и третью ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

"Алькарас лучше Синнера. Он более разносторонний на корте. У Алькараса больше возможностей показывать разный теннис. Синнер лучше контролирует ситуацию, а Алькарас силён на ментальном уровне. Однако они оба хороши на всех поверхностях, потому что игра становится однородной", — сказал Тони Надаль в интервью Eurosport.

Отметим, вчера, 23 июня, Синнер одержал победу на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).