Элина Свитолина завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии

Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге (Германия).

Во вторник, 25 июня, украинка неудачно доиграла стартовый матч с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA): 3:6, 7:6(4), 2:1.

Напомним, что матч должен был пройти в понедельник, но его прервали из-за повышенной влажности травы.

Бад-Гомбург. Первый круг

Элина Свитолина – Каролин Возняцки 3:6, 7:6(4), 5:7