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Элина Свитолина завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии
Украинка проиграла в стартовом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге (Германия).
Во вторник, 25 июня, украинка неудачно доиграла стартовый матч с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA): 3:6, 7:6(4), 2:1.
Напомним, что матч должен был пройти в понедельник, но его прервали из-за повышенной влажности травы.
Бад-Гомбург. Первый круг
Элина Свитолина – Каролин Возняцки 3:6, 7:6(4), 5:7
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