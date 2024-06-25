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Элина Свитолина завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии

Теннис

Украинка проиграла в стартовом матче

Элина Свитолина завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге (Германия).

Во вторник, 25 июня, украинка неудачно доиграла стартовый матч с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки (№112 WTA): 3:6, 7:6(4), 2:1.

Напомним, что матч должен был пройти в понедельник, но его прервали из-за повышенной влажности травы.

Бад-Гомбург. Первый круг

Элина Свитолина – Каролин Возняцки 3:6, 7:6(4), 5:7

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