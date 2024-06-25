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Уимблдон. Катарина Завацкая одержала победу на старте квалификации
Украинка продолжает борьбу за выход в основной раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в квалификации Уимблдона. На старте отборочного турнира она обыграла швейцарскую теннисистку Селин Наеф (№173 WTA).
Уимблдон. Первый раунд квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 6:2, 6:4
Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время украинка не сделала ни единого эйса и реализовала 4 из 6 брейкпоинтов. Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сыграет с Дарьей Снигур (№131 WTA) или Жиль Тайхманн (№197 WTA).
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