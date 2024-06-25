Уимблдон. Катарина Завацкая одержала победу на старте квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в квалификации Уимблдона. На старте отборочного турнира она обыграла швейцарскую теннисистку Селин Наеф (№173 WTA).

Уимблдон. Первый раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) – 6:2, 6:4

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время украинка не сделала ни единого эйса и реализовала 4 из 6 брейкпоинтов. Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет с Дарьей Снигур (№131 WTA) или Жиль Тайхманн (№197 WTA).