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Даяна Ястремская покидает турнир в Бад-Хомбурге во втором круге соревнований
Украинка уступила в двухсетовом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает травяной турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга она уступила Диане Шнайдер.
Бад-Хомбург. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер – 2:6, 2:6
Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинка сделала 2 эйса и 5 двойных ошибок. Для теннисисток это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде соревнований Шнайдер сыграет со 113-й ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой.
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