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Даяна Ястремская покидает турнир в Бад-Хомбурге во втором круге соревнований

Теннис

Украинка уступила в двухсетовом матче

Даяна Ястремская покидает турнир в Бад-Хомбурге во втором круге соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает травяной турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга она уступила Диане Шнайдер.

Бад-Хомбург. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер – 2:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинка сделала 2 эйса и 5 двойных ошибок. Для теннисисток это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде соревнований Шнайдер сыграет со 113-й ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой.

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Даяна Ястремская
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