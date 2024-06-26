Даяна Ястремская покидает турнир в Бад-Хомбурге во втором круге соревнований

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает травяной турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга она уступила Диане Шнайдер.

Бад-Хомбург. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Диана Шнайдер – 2:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинка сделала 2 эйса и 5 двойных ошибок. Для теннисисток это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде соревнований Шнайдер сыграет со 113-й ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой.