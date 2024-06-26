Янник Синнер останется первой ракеткой мира после окончания Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит возглавлять рейтинг после окончания Уимблдона-2024.

Итальянец в прошлом году дошёл до полуфинала турнира серии "Большого шлема" в Великобритании, и в этом году ему придётся защищать 720 рейтинговых очков. Но после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) он стал недосягаем для своих преследователей, даже если проиграет в первом круге Уимблдона-2024.

Ранее Синнер назвал третью ракетку мира Новака Джоковича фаворитом Уимблдонского турнира.