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Янник Синнер останется первой ракеткой мира после окончания Уимблдона

Теннис

Итальянский теннисист не сможет опуститься на вторую строчку, даже в случае поражения

Янник Синнер останется первой ракеткой мира после окончания Уимблдона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит возглавлять рейтинг после окончания Уимблдона-2024.

Итальянец в прошлом году дошёл до полуфинала турнира серии "Большого шлема" в Великобритании, и в этом году ему придётся защищать 720 рейтинговых очков. Но после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) он стал недосягаем для своих преследователей, даже если проиграет в первом круге Уимблдона-2024.

Ранее Синнер назвал третью ракетку мира Новака Джоковича фаворитом Уимблдонского турнира.

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