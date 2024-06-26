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Янник Синнер останется первой ракеткой мира после окончания Уимблдона
Итальянский теннисист не сможет опуститься на вторую строчку, даже в случае поражения
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжит возглавлять рейтинг после окончания Уимблдона-2024.
Итальянец в прошлом году дошёл до полуфинала турнира серии "Большого шлема" в Великобритании, и в этом году ему придётся защищать 720 рейтинговых очков. Но после победы на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) он стал недосягаем для своих преследователей, даже если проиграет в первом круге Уимблдона-2024.
Ранее Синнер назвал третью ракетку мира Новака Джоковича фаворитом Уимблдонского турнира.
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