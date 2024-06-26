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Эмма Радукану впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA
Британская теннисистка добыла волевую победу
Фото: WTA Tennis
Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.
Знаковое для британки событие произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2).
Напомним, что Пегула только на прошлой неделе завоевала травяной титул WTA-500 в Берлине.
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