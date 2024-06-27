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Впервые с 1996 года на Уимблдоне не сестры Уильямс
Теннисистки не сыграют на соревнованиях
Фото: Olympics
С 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания) пройдёт Уимблдон-2024. Впервые с 1996 года на турнире не выступит ни одна из сестёр Уильямс.
44-летняя Винус провела в нынешнем сезоне всего два матча и занимает 516-е место в рейтинге WTA, в прошлом году она выступила на Уимблдоне по уайлд-кард и проиграла в первом круге. Серене 42 года, она завершила карьеру в 2022 году после выступления на US Open.
В общей сложности сёстры Уильямс выиграли 12 чемпионских титулов в одиночном разряде на Уимблдоне. Серена — семикратная чемпионка соревнований (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), Винус пять раз первенствовала на Уимблдонском турнире (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).
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