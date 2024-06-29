  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В понедельник стартует Wimbledon, расписание первых матчей с участием украинок
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В понедельник стартует Wimbledon, расписание первых матчей с участием украинок

Теннис
Обновлено

Болеем за девушек

В понедельник стартует Wimbledon, расписание первых матчей с участием украинок

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 1 июля, в Великобритании стартует розыгрыш одного из четырех титулов серии Grand SlamWimbledon 2024. В этом году на соревнованиях будет установлен новый национальный украинский рекорд – сразу 8 представительниц нашего государства будут соревноваться за трофей на столь высоком уровне.

Вашему вниманию расписание матчей с участием украинок:

Марта Костюк (WTA №18) – Ребекка Шрамковая (WTA №103)

Личные встречи: 0-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Элина Свитолина (WTA №21) – Магда Линет (WTA №46)

Личные встречи: 2-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Даяна Ястремская (WTA №28) – Надя Подороска (WTA №64)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Ангелина Калинина (WTA №44) – Элина Аванесян (WTA №81)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Леся Цуренко (WTA №57) – Варвара Грачева (WTA №68)

Личные встречи: 1-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Екатерина Байндл (WTA №175) – Лаура Зигемунд (WTA №73)

Личные встречи: 1-4

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Дарья Снигур (WTA №131) – Осеан Додан (WTA №80)

Личные встречи: 0-2

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Юлия Стародубцева (WTA №153) – Алисон Ван Эйтванк (WTA №252)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

По теме
yellow-arrow
Костюк показала нового члена своей команды. Фото
yellow-arrow
Джокович рассказал о восстановлении после травмы и подготовке к Wimbledon
yellow-arrow
Свентек: Я чувствую себя хорошо, полностью вошла в ритм Wimbledon
wimbledon
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости