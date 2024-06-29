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В понедельник стартует Wimbledon, расписание первых матчей с участием украинок
Болеем за девушек
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 1 июля, в Великобритании стартует розыгрыш одного из четырех титулов серии Grand Slam – Wimbledon 2024. В этом году на соревнованиях будет установлен новый национальный украинский рекорд – сразу 8 представительниц нашего государства будут соревноваться за трофей на столь высоком уровне.
Вашему вниманию расписание матчей с участием украинок:
Марта Костюк (WTA №18) – Ребекка Шрамковая (WTA №103)
Личные встречи: 0-1
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Элина Свитолина (WTA №21) – Магда Линет (WTA №46)
Личные встречи: 2-1
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Даяна Ястремская (WTA №28) – Надя Подороска (WTA №64)
Личные встречи: 0-0
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Ангелина Калинина (WTA №44) – Элина Аванесян (WTA №81)
Личные встречи: 0-0
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Леся Цуренко (WTA №57) – Варвара Грачева (WTA №68)
Личные встречи: 1-1
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Екатерина Байндл (WTA №175) – Лаура Зигемунд (WTA №73)
Личные встречи: 1-4
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Дарья Снигур (WTA №131) – Осеан Додан (WTA №80)
Личные встречи: 0-2
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
Юлия Стародубцева (WTA №153) – Алисон Ван Эйтванк (WTA №252)
Личные встречи: 0-0
1 июля, не раньше 13:00 по Киеву
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