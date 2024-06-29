В понедельник стартует Wimbledon, расписание первых матчей с участием украинок

В понедельник, 1 июля, в Великобритании стартует розыгрыш одного из четырех титулов серии Grand Slam – Wimbledon 2024. В этом году на соревнованиях будет установлен новый национальный украинский рекорд – сразу 8 представительниц нашего государства будут соревноваться за трофей на столь высоком уровне.

Вашему вниманию расписание матчей с участием украинок:

Марта Костюк (WTA №18) – Ребекка Шрамковая (WTA №103)

Личные встречи: 0-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Элина Свитолина (WTA №21) – Магда Линет (WTA №46)

Личные встречи: 2-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Даяна Ястремская (WTA №28) – Надя Подороска (WTA №64)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Ангелина Калинина (WTA №44) – Элина Аванесян (WTA №81)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Леся Цуренко (WTA №57) – Варвара Грачева (WTA №68)

Личные встречи: 1-1

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Екатерина Байндл (WTA №175) – Лаура Зигемунд (WTA №73)

Личные встречи: 1-4

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Дарья Снигур (WTA №131) – Осеан Додан (WTA №80)

Личные встречи: 0-2

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву

Юлия Стародубцева (WTA №153) – Алисон Ван Эйтванк (WTA №252)

Личные встречи: 0-0

1 июля, не раньше 13:00 по Киеву