Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка уже прибыла в Лондон, где проходитт последние подготовительные тренировки к началу Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что в понедельник стартует Wimbledon-2024 и украинки уже получили своих первых соперниц.