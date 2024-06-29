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Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon

Теннис
Обновлено

Надеемся увидеть Элину в финале

Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка уже прибыла в Лондон, где проходитт последние подготовительные тренировки к началу Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon - изображение 1

Напомним, что в понедельник стартует Wimbledon-2024 и украинки уже получили своих первых соперниц.

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