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Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon
Надеемся увидеть Элину в финале
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка уже прибыла в Лондон, где проходитт последние подготовительные тренировки к началу Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что в понедельник стартует Wimbledon-2024 и украинки уже
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