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Костюк показала фото с празднования своего дня рождения

Теннис
Обновлено

В понедельник – Wimbledon

Костюк показала фото с празднования своего дня рождения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Вчера, 28 июня, наша спортсменка отметила свой день рождения. Соответствующие снимки Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк показала фото с празднования своего дня рождения - изображение 1Костюк показала фото с празднования своего дня рождения - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина показала главную арену Wimbledon.

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