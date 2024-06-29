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Костюк показала фото с празднования своего дня рождения
В понедельник – Wimbledon
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Вчера, 28 июня, наша спортсменка отметила свой день рождения. Соответствующие снимки Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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