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Людмила Киченок: Моя цель – выиграть грендслем в паре и попасть на WTA Finals

Теннис
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Людмила Киченок: Моя цель – выиграть грендслем в паре и попасть на WTA Finals

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала о своих планах на текущий сезон. Слова нашей спортсменки цитирует Левый берег:

– Какие ожидания от Олимпиады?

– Я сейчас сконцентрирована на текущих соревнованиях, но когда придет время Олимпиады, буду готова. Хочется сыграть как можно лучше. В последний раз, когда мы играли с Надеждой в Токио, то дошли до четвертьфинала. Сначала надежд на успех не было, но когда выиграли первый матч, второй, то появилось желание выиграть медаль. Мы поняли: если поднажать, то может получиться, но, к сожалению, это было ошибкой. Не следует даже думать об этом. Следует фокусироваться на каждой игре и выкладываться в ней на 100 процентов. Я думаю, что все возможно.

– Насколько опыт участия в Олимпиаде помогает в соревнованиях?

– В Рио-2016 у нас с Надеждой была первая Олимпиада – это как полет на Луну. Все было необычным: люди куда-то бегут, суета. Мы были не в своей тарелке – это 100 процентов. В Токио уже все было по-другому. Мы знаем, чего ждать от Парижа.

– Какие цели ставит себе Людмила Киченок на 2024 год?

– Моя цель – выиграть грендслем в паре и попасть на WTA Finals в Саудовскую Аравию. Моя мечта – медаль Олимпиады.

– Почему решили играть на Уимблдоне с Остапенко?

– У нас есть цель попасть на WTA Finals, который будет проходить в Саудовской Аравии в этом году, поэтому хотим играть вместе на Уимблдоне – сказала Людмила.

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