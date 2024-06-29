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Людмила Киченок выиграла престижный парный турнир в Истборне

Теннис
Обновлено

Украинка разделила триумф с латышкой Аленой Остапенко

Людмила Киченок выиграла престижный парный турнир в Истборне

Фото: Getty Images

Новина українською

Людмила вместе с напарницей одержала волевую победу над дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) после проигранного первого сета со счетом 5:7.

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Соперницы могли закрывать матч во второй партии, но Киченок/Остапенко спаслись от поражения (7:6). В последнем сете Людмила и Алена выиграли 10:8.

Это уже десятый парный титул украинки в карьере.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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