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Людмила Киченок выиграла престижный парный турнир в Истборне
Украинка разделила триумф с латышкой Аленой Остапенко
Фото: Getty Images
Людмила вместе с напарницей одержала волевую победу над дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) после проигранного первого сета со счетом 5:7.
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Соперницы могли закрывать матч во второй партии, но Киченок/Остапенко спаслись от поражения (7:6). В последнем сете Людмила и Алена выиграли 10:8.
Это уже десятый парный титул украинки в карьере.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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