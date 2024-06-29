Людмила Киченок выиграла престижный парный турнир в Истборне

Людмила вместе с напарницей одержала волевую победу над дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) после проигранного первого сета со счетом 5:7.

Соперницы могли закрывать матч во второй партии, но Киченок/Остапенко спаслись от поражения (7:6). В последнем сете Людмила и Алена выиграли 10:8.

Это уже десятый парный титул украинки в карьере.